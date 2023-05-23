Portekiz'de 16 yıl önce kaybolan küçük kız için baraj gölünde arama

Portekiz polisi, 3 Mayıs 2007'de ailesiyle tatil yaparken kaybolan Madeleine McCann adlı İngiliz kızı bulmak için baraj gölünde arama başlattı.

Olayla ilgili soruşturma yürüten Alman polisinin talebi üzerine Portekiz güvenlik güçleri, Madeleine'nin kayıp olduğu Praia da Luz beldesindeki bir turistik tesisin 50 kilometre yakınındaki Arade baraj gölünde ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Alman Savcı Christian Wolters tarafından Madeleine'nin kaybolmasında bir numaralı şüpheli olarak gösterilen ve cinsel saldırı suçundan 2019'dan itibaren Almanya'da cezaevinde bulunan Alman Christian Brueckner'in soruşturulması sonrasında yeni arama talebi çıkarıldığı bildirildi.

Çocuğa cinsel istismar suçundan kaydı olan Brueckner'in, 2005'te Portekiz'de bir kadına cinsel saldırı suçundan hapis yattıktan sonra ülkesi Almanya'ya nakledildiği öğrenildi.

Praia da Luz beldesinde 3 Mayıs 2007'de ailesiyle tatil yaparken ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan 3 yaşındaki Madeleine için 2008'de de şu anki baraj gölü çevresinde arama yapılmıştı.

Olayla ilgili birçok kez farklı noktalarda arama yapılsa da şu ana kadar sonuç alınamadı.