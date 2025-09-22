Portekiz Cumhurbaşkanı'ndan Filistin Devleti'ne Destek

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, "Filistin Devleti'nin resmen ve tüm haklarıyla tanınmasının Orta Doğu'da kalıcı barışın tek yolu olduğunu" söyledi.

Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuşan Rebelo de Sousa, "Portekiz olarak barış, adalet ve istikrar için Filistin Devleti'nin tanınmasını ve iki devletli çözümü savunduklarını" vurguladı.

Portekiz Cumhurbaşkanı de Sousa, "Portekiz, resmen ve tüm haklarıyla Filistin Devleti'ni tanıyor. Bu karar, Orta Doğu'da kalıcı barışın tek yoludur. Portekiz'in mesajı açık, Filistin Devleti'nin tanınması, barışın kendisinin tanınmasıdır. Bu, yarın geç olacak." ifadelerini kullandı.

"Portekiz olarak her zaman ve açık bir şekilde BM kararı ile iki devletli çözümü savunduk." diyen de Sousa, "Filistin ve İsrail'in ancak diyalog ve işbirliğiyle iki devletli çözümle kalıcı barışa ulaşabileceklerini, Portekiz'in de bu yolda aktif olarak çalışmaya hazır olduğunu" kaydetti.

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, dün Portekiz'in BM Daimi Temsilciliğinde yaptığı konuşmada, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurmuştu.

Bakan Rangel, "Bugün, 21 Eylül 2025, Portekiz Devleti Filistin Devleti'ni resmen tanıyor. Burada ilan edilen Filistin Devleti'nin tanınma beyanı doğrudan Bakanlar Kurulu kararıyla alınmıştır ve Cumhurbaşkanı ile parlamentoda sandalyesi bulunan siyasi partilerin desteğine sahiptir." ifadelerini kullanmıştı.