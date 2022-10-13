Portekiz Cumhurbaşkanı, Katolik Kilisesindeki cinsel istismar mağdurlarından özür diledi

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Katolik Kilisesinde cinsel istismar mağduru ailelerden özür dilediğini söyledi.

Portekiz'de, Katolik Kilisesindeki din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını araştıran Bağımsız Komisyonun bu zamana kadar 424 vaka tespit etmesini, 11 Ekim'de verdiği demeçte küçümseyen Cumhurbaşkanı de Sousa, gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

De Sousa, Lizbon'da gazetecilere yaptığı açıklamada, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Niyetim bu olayların mağdurlarını gücendirmek değildi ama gücenenler var ise onlardan özür dilerim. Benim ilk sözlerimdeki amaç tam tersiydi. Birçok mağdurun korkudan, sınırlamalardan veya konuşmadığından dolayı açıklanan sayının çok daha üzerinde mağdur olması gerektiğiyle ilgiliydi." dedi.

Portekiz Cumhurbaşkanı, görevde olduğu sürece, "değerlere ve ilkelere her zaman sadık kalarak, karanlıkta tek bir virgülü bile değiştirmeden Portekiz'in ve Portekizlilerin hizmetinde olacağını" söyledi.

Muhafazakar bir siyasi geçmişi olan de Sousa, konuya ilişkin 11 Ekim'de yaptığı ve tepki çeken açıklamada, "400 vaka bence çok yüksek değil. Diğer ülkelerde ya da daha küçük yerlerde çok daha fazla vaka oldu." demişti.

Portekiz'deki Katolik Kilisesinde çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını araştıran Bağımsız Komisyon şimdiye kadar 424 vaka tespit edildiğini duyurup, Katolik Kilisesini bu ülkede temsil eden en üst kurum olan Portekiz Piskoposluk Konferansı Başkanı Piskopos Jose Ornelas'ı cinsel istismar olaylarının üzerini örtmekle suçlamıştı.

Bağımsız Komisyon, Katolik Kilisesinde çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına ilişkin raporunu 31 Ocak 2023'te tamamlayacak.