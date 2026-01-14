Portekiz Cumhurbaşkanı: Çin-Portekiz İlişkilerinin Daha Fazla Gelişmesini Desteklemeye İstekliyiz

LİZBON, 14 Ocak (Xinhua) -- Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ikili ilişkilerin daha fazla gelişmesini teşvik etmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Çin'in yeni atanan Portekiz Büyükelçisi Yang Yirui'nin güven mektubunu pazartesi günü kabul eden de Sousa, Yang'ın göreve başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Çin-Portekiz ilişkilerinde kaydedilen gelişmeden övgüyle bahsetti.

Yang ise Portekiz ile ilişkilerini her zaman stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften değerlendirdiklerini ifade etti. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Cumhurbaşkanı de Sousa'nın son yıllarda karşılıklı olarak başarılı resmi ziyaretler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yang, bu görüşmelerde ikili ilişkilerin gelişimine yönelik yol haritasının şekillendiğini kaydetti. İki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güvenin derinleşmeye devam ettiğini, tatbiki işbirliğinden verimli sonuçlar alındığını ve halklar arası ilişkilerin giderek daha da yakınlaştığını belirten Yang, böylelikle iki ülke halkına somut faydalar sağlandığını söyledi.

Yang, ikili ilişkileri daha da ilerletmek üzere Portekiz ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.