Portekiz Başbakanı: Ukrayna'daki Barış Gücü Misyonuna Katılabiliriz

KİEV, 21 Aralık (Xinhua) -- Interfax- Ukrayna haber ajansına göre, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların sona ermesinin ardından ülkesinin Ukrayna'daki barış gücü misyonuna katılabileceğinin sinyalini verdi.

Montenegro, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Savaş sırasında burada olmak istemiyoruz ama Gönüllü Ülkeler Koalisyonu kapsamında Portekiz barışı koruma operasyonlarına katılıyor ve katılmaya devam edecek" dedi.

Başbakan şu anda böyle bir misyonun planlanmadığını da vurguladı.

Portekiz, Ukrayna'yı destekleyen yaklaşık 30 ülkeden oluşan Gönüllü Ülkeler Koalisyonu'nun bir üyesi.

Montenegro, ülkesinin Ukrayna'ya sualtı insansız hava araçları geliştirme konusunda halihazırda destek verdiğini ifade etti.

Zelenskiy ise Ukrayna ve Portekiz'in sualtı insansız hava araçları üretimi için anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Montenegro, cumartesi günü Kiev'e geldi.