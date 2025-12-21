Haberler

Portekiz Başbakanı: Ukrayna'daki Barış Gücü Misyonuna Katılabiliriz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların sona ermesinin ardından ülkesinin barış gücü misyonuna katılabileceğini belirtti. Montenegro, Portekiz'in Gönüllü Ülkeler Koalisyonu kapsamında barışı koruma operasyonlarına devam edeceğini ifade etti.

KİEV, 21 Aralık (Xinhua) -- Interfax- Ukrayna haber ajansına göre, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların sona ermesinin ardından ülkesinin Ukrayna'daki barış gücü misyonuna katılabileceğinin sinyalini verdi.

Montenegro, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Savaş sırasında burada olmak istemiyoruz ama Gönüllü Ülkeler Koalisyonu kapsamında Portekiz barışı koruma operasyonlarına katılıyor ve katılmaya devam edecek" dedi.

Başbakan şu anda böyle bir misyonun planlanmadığını da vurguladı.

Portekiz, Ukrayna'yı destekleyen yaklaşık 30 ülkeden oluşan Gönüllü Ülkeler Koalisyonu'nun bir üyesi.

Montenegro, ülkesinin Ukrayna'ya sualtı insansız hava araçları geliştirme konusunda halihazırda destek verdiğini ifade etti.

Zelenskiy ise Ukrayna ve Portekiz'in sualtı insansız hava araçları üretimi için anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Montenegro, cumartesi günü Kiev'e geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
title