Portekiz Başbakanı Montenegro, Trump'ın Gazze Planını Destekledi

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirme girişimini" memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Montenegro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, " Portekiz'in her zaman desteklediği ilkeleri bünyesinde barındıran, Başkan Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme girişimini memnuniyetle karşılıyorum. İsrail Başbakanı'nın açık sözlülüğü, Arap ve Avrupalı ??ortakların katılımı ve uluslararası toplumun duyarlılığı umut verici. Portekiz, her iki halk için de adil ve kalıcı bir barışın başlangıç ??noktası olabilecek bu girişimi destekliyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.