Portakal Çiçeği Karnavalı, Yeni Türkü konseriyle sona erdi - Haberler

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Portakal Çiçeği Karnavalı, Yeni Türkü konseriyle sona erdi

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı, Yeni Türkü grubunun verdiği konserle sona erdi.

Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı, Yeni Türkü grubunun verdiği konserle sona erdi.

Uğur Mumcu Bulvarı'nda düzenlenen konseri çok sayıda vatandaş izledi.

En sevilen parçalarını seslendiren Yeni Türkü grubuna vatandaşlar da eşlik etti.

Düzenlenen konserle, 23 Mart'ta başlayan Portakal Çiçeği Karnavalı bitti.

Portakal Çiçeği Karnavalı, Yeni Türkü konseriyle sona erdi

Portakal Çiçeği Karnavalı, Yeni Türkü konseriyle sona erdi

Portakal Çiçeği Karnavalı, Yeni Türkü konseriyle sona erdi

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

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