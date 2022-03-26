PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI SOKAKLARI RENKLENDİRDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI SOKAKLARI RENKLENDİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ADANA'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, sokakları renklendirdi.

ADANA'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, sokakları renklendirdi. Yurt içinden ve yurt dışından binlerce katılımcı, karnavalı coşkuyla yaşıyor.

'Nisan'da Adana'da' sloganıyla bu yıl 23- 27 Mart tarihleri arasında 10'uncu kez düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, yurt içinden ve yurt dışından binlerce misafiri konuk ediyor. Turistlerin ziyareti nedeniyle Adana, Osmaniye, Mersin ve Hatay'daki oteller yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Karnaval için Adana'ya gelen çok sayıda ziyaretçi Merkez Park'ta bir araya geldi. Çeşitli kostümler giyen ve portakal çiçeği temasına uygun aksesuarlar takan katılımcılar, renkli görüntüler oluşturdu.

PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI SOKAKLARI RENKLENDİRDİ

PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI SOKAKLARI RENKLENDİRDİ

PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI SOKAKLARI RENKLENDİRDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Portakal, 27 Mart, Nisan, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title