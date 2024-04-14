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Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı sergisi sanatseverlerle buluştu

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında başlayan Portakal Çiçeği Karnavalı'nda, "Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı" sergisi Adana Müze Kompleksi Kent Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) tarafından projelendirilen sergide, 16. yüzyılda yaşamış minyatür sanatçısı, hattat ve matematikçi Matrakçı Nasuh'un, Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn Seferi'ni ele aldığı "Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han" eserindeki menzil rotası, farklı disiplinlerdeki sanatçılar tarafından çalışıldı.

Sergi, Irakeyn Seferi ile Kültür Yolları Festivallerinin örtüşen rotalarında Adana'dan başlayarak, Van, Erzurum, Konya, İstanbul ve Diyarbakır'a da taşınacak.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Beste Gürsu, AA muhabirine projenin içeriğine dair açıklamalarda bulunarak, sergideki eserlerin ilk defa bu festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını söyledi.

Gürsu, projeye Türkiye Kültür Yolu Festivali için özel olarak çalışıldığını belirterek, 16. yüzyılda yaşamış Matrakçı Nasuh'un Türklerin da Vinci'si olarak bilindiğini ifade etti.

Matrakçı Nasuh'un, Irakeyn Seferi kapsamında Adana'yı da resmettiğine işaret eden Gürsu, şunları kaydetti:

"Eserler; çağdaş sanat, klasik Türk sanatları, dijital sanat, yapay zeka ve son olarak da ilk defa gösterimi yapılacak bir belgeselden oluşuyor. Adanalı sanatseverleri, bekliyoruz. Çünkü çok nadide, gerçekleştirilmesi uzun zaman almış güzel bir proje. Kültür ve Turizm Bakanlığına böyle bir fırsatı bizlere verdiği ve halkı bir araya getirdiği için teşekkür ediyoruz."

Dijital İstanbul minyatürü de görülebilecek

Sergide Deniz Erdoğan, Göksu Gül, Özgür Dönmez, Beyza Umurca, Şehnaz Bicer ve Zehra Akdeniz tarafından yorumlanan Matrakçı Nasuh'un şehir resimleri ve dijital İstanbul minyatürü yer alıyor.

Projede ayrıca Osmanlı tarihçilerinin anlatımları ile Matrakçı Nasuh ve Osmanlı'nın 16. yüzyılına ışık tutan "Matraki bir Osmanlı Yıldızı" belgesel filmi beğeniye sunuluyor.

Festival hakkında

Kentte bu yıl 12'ncisi "Nisan'da Adana'da" sloganıyla organize edilen karnaval, 21 Nisan'a kadar sürecek.

"Türkiye Kültür Yolu Festivali"ne dahil edilmesiyle yerli ve yabancı turist sayısında artış beklenen karnaval, 9 gün boyunca 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Farklı noktalardaki sergi, söyleşi ve kültürel programlarla kent merkezinin tamamına yayılacak Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, çocukları da eğlenceli etkinliklerde bir araya getiriyor.

Karnavalın simgesi haline gelen "kostümlü kortej" ise 20 Nisan'da Atatürk Caddesi'ndeki geçişle katılımcıları selamlayacak.

Kaynak: AA / Güncel

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