Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Murat Kekilli konser verdi - Haberler

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Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Murat Kekilli konser verdi

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Murat Kekilli konser verdi

Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Murat Kekilli, Kozan ilçesinde sahneye çıktı.

ADANA (AA) - Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Murat Kekilli, Kozan ilçesinde sahneye çıktı.

Karnaval kapsamında şarkıcı Murat Kekilli'nin Adnan Menderes Parkı'nda verdiği konseri çok sayıda vatandaş izledi.

Konser sonunda Murat Kekilli'nin performansı Adanalı müzikseverler tarafından alkışlandı.

Konser sonunda, Kekilli'ye Belediye Başkanı Kazım Özgan çiçek ve hediye takdim etti.

Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Murat Kekilli konser verdi

AA / Fatih Azgın - Güncel

Murat Kekilli, Portakal, Konser, Adana, Güncel, Haberler

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