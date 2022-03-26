Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Murat Kekilli konser verdi
AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Murat Kekilli, Kozan ilçesinde sahneye çıktı.
ADANA (AA) - Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Murat Kekilli, Kozan ilçesinde sahneye çıktı.
Karnaval kapsamında şarkıcı Murat Kekilli'nin Adnan Menderes Parkı'nda verdiği konseri çok sayıda vatandaş izledi.
Konser sonunda Murat Kekilli'nin performansı Adanalı müzikseverler tarafından alkışlandı.
Konser sonunda, Kekilli'ye Belediye Başkanı Kazım Özgan çiçek ve hediye takdim etti.
AA / Fatih Azgın - Güncel