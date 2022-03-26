Portakal Çiçeği Karnavalı - Haluk Levent konseri

Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Haluk Levent sahneye çıktı.

Portakal Çiçeği Karnavalı çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Karnaval kapsamında şarkıcı Haluk Levent'in Merkez Parkı'nda verdiği konseri yağmura rağmen çok sayıda vatandaş izledi.

Konser sonunda Haluk Levent'in performansı Adanalı müzikseverler tarafından alkışlandı.

Karnaval kapsamında bir alışveriş merkezinde de "Doğa ve Su" temalı kostüm tasarım yarışması düzenlendi.

Yarışmada 10 takım ve 15 bireysel yarışmacı yer aldı.

Defilenin ardından hazırlanan kostümler jüri karşısına çıktı.

Yarışmada, dereceye girenler ödüllendirildi.