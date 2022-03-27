Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor

AA - Eren Bozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor

Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında su korteji ve hızlı dürüm yeme yarışması düzenlendi.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında su korteji ve hızlı dürüm yeme yarışması düzenlendi.

Seyhan Nehri'nde düzenlenen su kortejine, kano, paddle board ve kürek takımları ile Büyükşehir Belediyesinin gondolları yer aldı.

Vatandaşlar, nehir kıyısından korteji takip etti.

Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen dürüm yeme yarışmasında da 10 katılımcı, hazırlanan 10 Adana dürümü en kısa sürede bitirmek için mücadele etti.

Dürümleri en kısa sürede bitirebilmek için yoğun çaba sarf eden yarışmacılara, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Yarışmada, birinciye cep telefonu, ikinciye bisiklet ve üçüncüye de telefon kulaklığı hediye edildi.

Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor

Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor

Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor

Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title