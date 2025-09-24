Haberler

Portakal Bahçesinde Gaspten Sonra Cinayet: Şüpheli Yakalandı

Hatay'ın Defne ilçesinde, 150 bin lirasını gasbettiği kişiyi satırla öldüren şüpheli T.E.R yakalandı. Olayda yaşamını yitiren A.M.C.'nin cesedi morga kaldırıldı.

Hüseyinli Mahallesi'ndeki bahçede şüpheli T.E.R, 45 yaşındaki A.M.C'ye satırla saldırdı. A.M.C'nin üzerindeki 150 bin lirayı alan zanlı kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yaşamını yitirdiği belirlenen A.M.C'nin cesedi morga kaldırıldı.

Olay yerinin yakınındaki ormanlık alanda "Pamuk" adlı iz takip köpeğinin yardımıyla arama yapan jandarma ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan T.E.R'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
