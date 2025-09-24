Haberler

Portakal Bahçesinde Gasptan Sonra Cinayet İşleyen Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde bir portakal bahçesinde 150 bin lirasını gasbeden zanlı, saldırdığı kişiyi satırla öldürdü. Olayın ardından jandarma ekipleri zanlıyı yakalayarak tutukladı.

Hatay'ın Defne ilçesinde portakal bahçesinde 150 bin lirasını gasbettiği kişiyi satırla öldüren zanlı tutuklandı.

Hüseyinli Mahallesi'ndeki bahçede şüpheli T.E.R, 45 yaşındaki A.M.C'ye satırla saldırdı. A.M.C'nin üzerindeki 150 bin lirayı alan zanlı kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yaşamını yitirdiği belirlenen A.M.C'nin cesedi morga kaldırıldı.

Olay yerinin yakınındaki ormanlık alanda iz takip köpeğinin yardımıyla arama yapan jandarma ekipleri, zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan T.E.R, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı

ABD'de kritik toplantı! Müslüman ülkelerin ortak bir isteği var
Sedat Peker'in avukatı cinsel saldırıya uğrayan engelli kız çocuğunun davasını üstlendi

Peker'in avukatı Minguzzi sonrası bir kritik davayı daha üstlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti

Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları mahalleyi inletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.