Portakal Bahçesinde Gasptan Sonra Cinayet İşleyen Zanlı Tutuklandı
Hatay'ın Defne ilçesinde bir portakal bahçesinde 150 bin lirasını gasbeden zanlı, saldırdığı kişiyi satırla öldürdü. Olayın ardından jandarma ekipleri zanlıyı yakalayarak tutukladı.
Hatay'ın Defne ilçesinde portakal bahçesinde 150 bin lirasını gasbettiği kişiyi satırla öldüren zanlı tutuklandı.
Hüseyinli Mahallesi'ndeki bahçede şüpheli T.E.R, 45 yaşındaki A.M.C'ye satırla saldırdı. A.M.C'nin üzerindeki 150 bin lirayı alan zanlı kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yaşamını yitirdiği belirlenen A.M.C'nin cesedi morga kaldırıldı.
Olay yerinin yakınındaki ormanlık alanda iz takip köpeğinin yardımıyla arama yapan jandarma ekipleri, zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan T.E.R, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.