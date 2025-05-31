Port Sudan'ın Yeni Başbakanı Kamil İdris Göreve Başladı

Port Sudan'ın Yeni Başbakanı Kamil İdris Göreve Başladı
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Port Sudan'ın yeni atanan başbakanı Kamil İdris, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın huzurunda yemin ederek görevine başladı. İdris, 2022'nin başından beri ülkede sivil bir başbakan olarak göreve gelen ilk isim oldu.

PORT Sudan'ın yeni atanan Başbakanı Kamil İdris, yemin ederek görevine resmen başladı.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre İdris, ülkenin geçici başkenti konumundaki Port Sudan'da, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın huzurunda anayasal yemin metnini okudu.

Böylece 2022'nin başından beri ilk kez ülkede sivil bir başbakan göreve başlamış oldu.

19 Mayıs 2025'te Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, İdris'in başbakan olarak atanmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

2018'deki gösteriler ve geçiş dönemi

Sudan'da 2018'de başlayan ve kitlesel bir protesto haline gelen gösteriler sonrasında 11 Nisan 2019'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarı sona ermişti.

Askeri kanadı temsilen ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Güçleri, geçiş dönemini ortaklaşa yönetmek için anlaşmış ve Anayasal Bildiri Anlaşmasını imzalamıştı.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Eylül 2019'da geçiş dönemin ilk başbakanı olarak Abdullah Hamduk atanmıştı.

25 Ekim 2021'de ise Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkede olağanüstü (OHAL) ilan etmiş, Egemenlik Konseyi ve Bakanlar Kurulunu feshetmişti.

21 Kasım 2021'de Hamduk, yeniden başbakanlığa getirilmiş ancak ülkedeki siyasi krize bir çözüm bulmak için tüm taraflarla görüştüğünü ve netice alamadığını ifade ederek 2 Ocak 2022'de istifa etmişti.

Ülke, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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