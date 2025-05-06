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Port Sudan'da Limana Saldırı: HDK Sorumlu Tutuldu

Port Sudan'da Limana Saldırı: HDK Sorumlu Tutuldu
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Port Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı Halid el-İaysir, limandaki yangının Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından başlatıldığını iddia etti. Yangın sonucu elektrik kesintileri yaşanıyor ve havalimanındaki uçuşlar askıya alındı.

PORT Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir, bu sabah Port Sudan'daki limanda çıkan yangından Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) sorumlu tuttu.

İaysir, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin geçici idari merkezi konumundaki Port Sudan'da bulunan Güney Limanı'nda çıkan yangınları yerinde incelediğini belirtti.

"Kısa bir süre önce Port Sudan limanındaki yakıt depolarını ziyaret ettim. Liman, bu sabah HDK dronları tarafından terör saldırısına uğradı." ifadelerini kullanan İaysir, Sivil Savunma Güçleri ve tüm güvenlik teşkilatlarının görevlerini yerine getirmekte olduğunu vurguladı.

İaysir, "Sudan halkının iradesi sarsılmaz. Bu tür suçlardan ve terör eylemlerinden korkmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Şehirde elektrik kesintisi yaşanıyor

Öte yandan Sudan Elektrik Şirketinden yapılan açıklamada, HDK tarafından düzenlenen ve şehrin elektrik santralini hedef alan dron saldırısı sonucunda Port Sudan'da elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.

Bunun, vatandaşların su, sağlık ve diğer hizmetler de dahil olmak üzere hizmetlerini olumsuz etkileyen bir durum olduğu kaydedilen açıklamada, hasarı değerlendirmek üzere teknik ekibin olay yerinde olduğu belirtildi.

Sudan Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan açıklamada da bu sabah Port Sudan Havalimanı'na düzenlenen saldırıların ardından uçuşların yerel saatle 17.00'ye kadar askıya alındığı duyuruldu.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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