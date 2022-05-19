PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI - Haberler

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PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI

ESKİŞEHİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri kapsamında Porsuk Çayı'nda gondollarla fener alayı düzenlendi.

ESKİŞEHİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri kapsamında Porsuk Çayı'nda gondollarla fener alayı düzenlendi. Binlerce Eskişehirli çay kıyısında, alayı Türk bayraklarıyla karşıladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çayı'nda gondol ve teknelerle fener alayı düzenledi. Binlerce Eskişehirli, alayın gelişini çalınan marşlar eşliğinde eğlenerek bekledi. Fener alayı Köprübaşı mevkisinden başlarken, çay kıyısında bekleyenler ellerinde bayraklarla fener alayının geçişini izleyip, bu anları cep telefonlarına kaydetti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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