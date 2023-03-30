Porsche China Ceo'su: Çin'deki Yatırımımız Artacak

Porsche China'nın Başkanı ve CEO'su Michael Kirsch, gelecekte Porsche'un Çin'de yapacağı yatırımın artacağını belirtti.

SES (İngilizce): MİCHAEL KİRSCH, Porsche China'nın Başkanı ve CEO'su:

"Çin, Porsche için çok önemli bir pazar. Son yıllarda öyleydi, öyle de olmaya devam edecek. Ekonomi ve aynı zamanda otomotiv sektörü büyüdüğü için Çin pazarına güçlü şekilde inanıyoruz. Tüketici davranışının değişerek elektrikli ulaşıma yönelmesi ve aynı zamanda genç müşterilerin farklı ihtiyaçlara sahip olduğu fikri, bizim gördüğümüz zorluklar.

Ekonominin büyüyeceğine inanıyoruz. Ekonomi ile birlikte otomotiv pazarı da büyüyecek. Daha önemlisi müşterilerimizi memnun etmek. Çin'in otomobil endüstrisindeki gelişmeden gurur duyabileceğini düşünüyorum çünkü özellikle elektrikli ulaşım alanında Çin giderek daha fazla referans alınır hale geliyor. Dolayısıyla birçok yeni şirket çok ilginç konseptlerle karşımıza çıkıyor. Bunu sadece otomobillerle değil, tasarım ve aynı zamanda bağlantıyla da yapıyorlar. Ayrıca, elektrikli ulaşım alanında rekabet etmeye fazlasıyla hazırız. Özellikle Çin için bir şeyler geliştirmek adına daha fazla fırsata sahibiz. Böylece Porsche'un Çin'deki yatırım yapacağı alan artacak.

Dünyanın ancak hep birlikte çalışırsak başarılı olabileceğine inanıyorum. Halklar arasında olduğu kadar hükümet ve sektörler arasında da güçlü bir Çin-Alman ilişkisi geleneği var. Bu yüzden Almanya ve Çin için büyük bir ortak gelecek olduğuna inanıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)