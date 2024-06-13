Pop art sanatçısı Nesren Jake'in beşinci kişisel sergisi "Lunatic Asylum" 5 Temmuz'a kadar Maximum Uniq Hall'de sanatseverlerle buluşacak.

Maximum Uniq Hall'den yapılan açıklamaya göre sergi, görsel kapitalizmin oluşturduğu bir illüzyonu, eleştirel bakış açısıyla incelemeyi ve sorgulamayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jake, eserlerinde, kahramanları kapitalizmin ikonik markaları ile bir araya getirdiğini belirterek, figürlerin nasıl birer meta haline geldiğini ve kapitalizmin yarattığı delilik atmosferini eğlenceli bir şekilde yansıttığını ifade etti.

RED ART İstanbul kurucularından Yiğit Aydın ise şunları kaydetti:

"Lunatic Asylum'un geldiğinin sinyallerini çok önceden almaya başlamıştım. İçinde yaşadığımız dünyada toplumların soytarıları, diktatörleri ve dolandırıcıları vesaire nasıl yücelttiğini kendi yarattığı sanat dünyasında bir süredir izleyen sanatçının, bu yozlaşmışlığı yine kendi tarzıyla ne zaman sanata dökeceğini merakla bekliyordum. Lunatic Asylum sergisinde yer alacak olan Nesren Jake eserlerinin tamamını gördüğümde, sanatın tükenmiş dünyada bize bir şeyler anlatmaya çalışan ne kadar güçlü bir araç olduğunu bir kere daha hatırladım."