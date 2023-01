Pompeo, Hindistan ve Pakistan'ın 2019'da nükleer savaşın eşiğine geldiğini öne sürdü

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, anılarını yazdığı kitabında, Pakistan ve Hindistan'ın Şubat 2019'da nükleer savaşın eşiğine geldiğini iddia etti.

BBC'nin haberine göre, Pompeo, anılarını kaleme aldığı "In Never Give An Inch: Fighting for the America I Love" (Hiçbir koşulda tek bir karış toprak verme: Tutkunu olduğum Amerika için Savaşmak) adlı kitapta Pakistan ve Hindistan'ın Şubat 2019'da neredeyse nükleer savaşın eşiğine geldiğini yazdı.

Pompeo, kitabında, "Acaba dünya, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin Şubat 2019'da bir nükleer savaşa dönüşmeye ne kadar yakın olduğunu biliyor muydu? Bu sorunun cevabını kesin olarak bilmiyorum. Ancak bildiğim iki ülkenin savaşa çok yakın olduğuydu." ifadelerini kullandı.

Hanoi'de Şubat 2019'da Kuzey Korelilerle yapılan nükleer silahlarla ilgili zirvede, Pakistan ve Hindistan'ın uzun süredir devam eden Keşmir bölgesindeki anlaşmazlıkla alakalı birbirlerini tehdit etmeye başladığı geceyi "hiç unutmadığını" belirten Pompeo, karşılıklı tehdidin 40 Hintli askerin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrasında başladığını aktardı.

Pompeo, saldırı hakkında, "Muhtemelen kısmen Pakistan'ın sıkı olmayan terörle mücadele politikaları sayesinde mümkün oldu" yorumunu yaptı. Eski Dışişleri Bakanı, saldırı sonrasında Hindistan'ın Pakistan içlerine hava saldırısı düzenlediğini, Pakistanlıların da savaş uçakları arasındaki "it dalaşı" sonrasında bir uçağı düşürerek pilotunu esir aldığını hatırlattı.

Hanoi'de Hintli bir yetkilinin görüşmek için gece yarısı kendisini uyandırdığını ve Pakistanlıların bir nükleer saldırıya hazırlandığını, kendilerinin de buna karşılık vermek üzere alarma geçmeyi düşündüğünü anlattığını aktaran Pompeo, Hintli yetkiliden "hiçbir şey yapmamasını ve durumu düzeltmek için biraz zaman" istediğini ifade etti.

Hanoi'de bulunan dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile oteldeki küçük "güvenli haberleşme tesisinde" çalışmaya başladıklarını belirten Pompeo, daha önce çok defa temasta bulunduğu Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bacva'ya ulaşarak Hintlilerin söylediklerini aktardığını kaydetti.

Pompeo, Bacva'nın, bunun doğru olmadığını, bilakis Hindistan'ın nükleer silahlarını kullanıma hazır hale getirdiğini söylediğine işaret etti.

Eski Dışişleri Bakanı, birkaç saat içinde Yeni Delhi ve İslamabad'da yaptıkları çalışma sonucu her iki tarafı da nükleer savaşa hazırlanmadıkları konusunda ikna ettiklerini kaydetti.

Hindistan ve Pakistan, henüz Pompeo'nun iddialarına yanıt vermedi.

Hindistan, 26 Şubat 2019'da Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.