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Pompalı Tüfekli Saldırı: 1 Yaralı

Pompalı Tüfekli Saldırı: 1 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletli bir kişi, aracında bulunan Y.D'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Y.D hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde aracına pompalı tüfekle ateş açılan kişi yaralandı.

Astim 5. Cadde'deki iş yerinin önünde 09 ABM 157 plakalı aracında olan Y.D'nin (40) yakınına motosikletli ve kasklı bir kişi geldi.

Motosikletinden inen şüpheli, pompalı tüfekle ön koltukta bulunan Y.D'ye doğru ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Y.D, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletten inen kasklı bir kişinin ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel

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