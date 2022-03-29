Pompalı tüfekli düğün konvoyu karşılamasına soruşturma (2) - Haberler

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Pompalı tüfekli düğün konvoyu karşılamasına soruşturma (2)

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
Pompalı tüfekli düğün konvoyu karşılamasına soruşturma (2)

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIİzmir'in Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi'nde düğün konvoyunda, pompalı tüfekle havaya ateş açan 3 kişi yakalandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi'nde düğün konvoyunda, pompalı tüfekle havaya ateş açan 3 kişi yakalandı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüleri inceleyen Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Y.T., M.Y. ve M.Ö.'yü olayda kullandıkları silahlarla gözaltına aldı. 'Ruhsatsız tüfek bulundurmak ve taşımak' suçlarından 1285'er TL para cezası uygulanan şüpheliler hakkında, 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Davut CAN/ İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

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