Pompalı tüfeklerle girdikleri kuyumcudan 2 kilo altın ile yüklü miktarda parayı çalıp kaçtılar

SUNGURLU, ÇORUM (DHA) - ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, pompalı tüfeklerle kuyumcuya giren kar maskeli 3 kişi, 2 kilo altın ve yüklü miktarda parayı çalarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sunguroğlu Mahallesi 1'inci Cadde'de yer alan N.K.'ya ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kar maskeli 3 kişi, pompalı tüfeklerle geldikleri iş yerinde kuyumcu N.K.'yı etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan 2 kilo altın ve kasada bulunan yüklü miktarda parayı aldıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.