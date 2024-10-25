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Pompalı Tüfekle Yaralanma Olayında Şüpheli Tutuklandı

Pompalı Tüfekle Yaralanma Olayında Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaralayan Y.Ö. polise teslim oldu ve tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle yaralanması olayına ilişkin polise teslim olan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahallesi'nde 25 Temmuz'da tartıştığı A.A'yı pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçan Y.Ö'nün yakalanması için çalışma yürüttü.

Aranan şüpheli olayda kullandığı pompalı tüfekle bugün polis merkezine giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Y.Ö, tutuklandı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel

Efeler

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