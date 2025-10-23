Haberler

Pompalı Tüfekle Yaralama İddiasıyla 17 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki A.E.Ç, adliyede tutuklandı. Olayın ardından yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ile kimliği belirlenen zanlı, saklandığı evde yakalandı.

Adana'da bir kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim'de Tufanpaşa Mahallesi'ndeki iş yerinde E.H'yi pompalı tüfekle yaralayan zanlının yakalanması için araştırmasını sürdürdü.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarının yaklaşık 96 saatlik kaydını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen şüpheli A.E.Ç'nin (17) Kadirli ilçesine gittiğini tespit etti.

Saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'ndeki iş yerinde 17 Ekim'de E.H, plakasız motosiklete binen A.E.Ç'nin tüfekle ateş açması sonucu ayağından yaralanmıştı. Olay yerinden kaçarken kaskını ve tüfeğini düşürmesi güvenlik kamerasınca kaydedilen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

