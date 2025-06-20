Pompalı tüfekle vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti
Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan 45 yaşındaki Feryal İşçimen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayda, eşi Hasan İşçimen tutuklandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Babatorun Mahallesi'nde, 14 Haziran'da eşinin pompalı tüfekle vurduğu Feryal İşçimen (45) tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
İşçimen'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan, Hasan İşçimen'in (49), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.
Babatorun Mahallesi'nde 14 Haziran'da Hasan İşçimen ile kızı İrem İşçimen (12) ve eşi Feryal İşçimen arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmada Hasan İşçimen'in pompalı tüfekle ateş açması sonucu kızı İrem olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralanan Feryal İşçimen hastaneye kaldırılmış, Hasan İşçimen gözaltına alınmıştı.