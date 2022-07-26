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Pompalı tüfekle oynarken arkadaşını vurdu

Pompalı tüfekle oynarken arkadaşını vurdu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Furkan Ö. (18), evde pompalı tüfekle oynarken kazayla arkadaşı Volkan Demirtaş'ı (19) vurdu.

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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Furkan Ö. (18), evde pompalı tüfekle oynarken kazayla arkadaşı Volkan Demirtaş'ı (19) vurdu. Ağır yaralanan Demirtaş, tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi 1545'inci Sokak'taki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Furkan Ö., arkadaşı Volkan Demirtaş ile kendi evlerinde vakit geçirirken pompalı tüfekle oynamaya başladı. Furkan Ö.'nün elindeki pompalı tüfek, kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet ettiği arkadaşı Volkan Demirtaş yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Demirtaş'ı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, Furkan Ö.'yü gözaltına aldı.

Furkan Ö.'nün babası, oğlunun 3-4 gün önce eve pompalı bir tüfek getirdiği fark edince, silahı çekyatın altına sakladığını söyledi. Bugünse oğlunun bu silahı bulduğunu ifade eden babası, "Volkan'la çok samimi 2 arkadaşlardı. Sık sık bizim evde buluşup çay, çorba içerlerdi. Nasıl oldu bilmiyorum. Ben de öğrendiğimde eve koşup geldim. Olayla ilgili olarak da şu anlık fazla bir bilgim yok" dedi.

Polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Güncel

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