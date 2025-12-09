Haberler

Büyükçekmece'de pompalı tüfekle denize ateş eden kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Büyükçekmece'de denize pompalı tüfekle ateş eden ve sosyal medyada görüntülerini paylaşan şüpheli C.Y.G. gözaltına alındı. Emniyet, 'akşam ses terapisi' notuyla paylaşılan videosu üzerine harekete geçti. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyükçekmece'de, denize pompalı tüfekle ateş ettiği görüntüsünü sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denize pompalı tüfekle ateş ettiği görüntüsünü sosyal medyada, "akşam ses terapisi" notuyla paylaşan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce kimliği belirlenen şüpheli C.Y.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

