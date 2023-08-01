Pompalı tüfekle ateş eden kişi kuzenini tabancayla öldürdü

Adana'da havaya pompalı tüfekle ateş eden Abdullah Başbudak, kendisine tepki gösteren kuzeni Rafet Deveci'yi tabancayla öldürdü. Başbudak tutuklandı.

ADANA'da havaya pompalı tüfekle ateş edip, sokaktaki elektriğin kesilmesine neden olan Abdullah Başbudak (27), kendisine tepki gösteren kuzeni Rafet Deveci'yi (28), çıkan tartışmada tabancayla öldürdü. İfadesinde, "İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim" diyen Başbudak, tutuklandı.

Olay, 26 Temmuz'da saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkan Abdullah Başbudak, pompalı tüfekle rastgele defalarca ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, elektrik direğine isabet edince sokakta elektrik kesildi. Bunun üzerine Başbudak'ın üst katında oturan kuzeni Rafet Deveci pencereye çıkıp, "Neden silah sıkıyorsun? Elektrikler kesildi" diyerek tepki gösterdi. Başbudak'ın küfretmesiyle başlayan tartışma, Deveci'nin sokağa inmesiyle kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Başbudak, elindeki tüfeği bırakıp, tabancayla Deveci'ye 5 el ateş etti. Göğsüne ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Deveci, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise kaçtı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Başbudak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.