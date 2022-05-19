POMPALI TÜFEKLE ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, 3 KOMŞUSUNU DA YARALADI - Haberler

ESKİŞEHİR'de 1 yıl önce boşanan Serap Bor ve Erkan A. çiftinin 15 yaşındaki çocukları İ.A., annesini evinde pompalı tüfekle öldürdü, evdeki 3 komşusunu ise yaralayıp olay yerinden otomobille kaçtı. Mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye alınırken, katil zanlısı İ.A.?nın yakalanması için polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde Ertorun sokakta oturan Serap Bor (35), 1 yıl önce eşi Erkan A. ile boşandı. Çiftin 15 yaşındaki çocukları İ.A. ise babasıyla Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli köyünde yaşamaya başladı. İddiaya göre 11.00 sıralarında otomobille Aşağıpiribeyli köyünden Fevziçakmak Mahallesi'ne gelen İ.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle tartıştığı annesi Serap Bor'un yanı sıra ekmek yapmak için toplanan komşuları Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61), Türkan Çimen'e (50) ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Serap Bor'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan komşuları ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Göğsünden yaralanan Döndü Çayır'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Olayın ardından kaçan katil zanlısı İ.A.?yı yakalamak için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Mahalleye çıkan mobese ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel