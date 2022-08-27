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POMPALI TÜFEKLE 3 POLİSİ YARALADI; 'POLİS OLDUKLARINI BİLSEM SIKMAZDIM' DEDİ

Güncel Haberler

ADANA'da Kaan Y.?yi (18) gözaltına almak isteyen sivil polis ekibine pompalı tüfekle ateş açan ve 3 memuru yaralayan Tahir Gürler (22) yakalandı.

ADANA'da Kaan Y.?yi (18) gözaltına almak isteyen sivil polis ekibine pompalı tüfekle ateş açan ve 3 memuru yaralayan Tahir Gürler (22) yakalandı. İfadesinde, 'Eve gelenleri hasmım zannedip, ateş açtım. Polis olduklarını bilseydim, sıkmazdım diyen Gürler, tutuklandı.

Olay, 21 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekibi, Kaan Y.?yi gözaltına almak istedi. Şüphelinin yakınları Murat K. (27) ile Tahir Gürler polise direnince arbede çıktı. Arbede sırasında Gürler, pompalı tüfekle polislere peş peşe ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, 3 polis, vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Yaralı polisler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şüphelilerin kaçmış olabileceği değerlendirilen çok sayıda adrese baskın yapıldı. Murat K.?nin evinde yapılan aramada, olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi.

'HASMIM ZANNETTİM'

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Pınar Mahallesi'ndeki bir evde saklandıklarını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda Tahir Gürler ile birlikte Murat K. ve Kaan Y. gözaltına alındı. Polise ateş açan Gürler, emniyetteki ifadesinde, 'Eve gelenleri hasmım zannedip, ateş açtım. Polis olduklarını bilseydim, sıkmazdım dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tahir Gürler çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Murat K. ile Kaan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narlıca Seyhan Güncel Haberler

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