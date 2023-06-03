Pompalı tüfek kazası sonucu hayatını kaybeden Naz Gürateş son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE'de kuzeni Y.D.'nin (11) oynarken ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaşamını yitiren Naz Gürateş (16), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, gece, Menzilahir Mahallesi Taşköprü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, anneannesinin evine gelen Naz Gürateş'e, bu sırada kuzeni Y.D.'nin elinde oynadığı pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Gürateş, yere yığıldı, Y.D. olay yerinden kaçtı. Gürateş, yakınları tarafından götürüldüğü özel hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan Y.D. ise polisin takibiyle yakalanıp gözaltına alındı.

Naz Gürateş için bugün Umurbey Mahallesi'ndeki Sarı Cami'de cenaze namazı kılındı. Namaza Gürateş'in ailesi ve yakınları katıldı. Naz'ın dedesi Edip Gürateş, torununun duvakla örtülü tabutunun başından ayrılmadı. Cenazede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Edip Gürateş, "Torunumun anneannesi güzelce saçını boyuyor ve yıkıyor. Aldığı yeni kıyafetleri giyip dışarıya çıkıyor. Dışarı çıktıktan sonra yeniden içeri giriyor, o sırada da iki kuzeni aralarında şakalaşırken mi artık kavga ederken mi bilmiyorum, en küçüğünün elindeki tüfek ateşleniyor ve torunuma denk geliyor. Sonra dışarı çıkıp 'Naz'ı öldürdüm, Naz'ı öldürdüm' deyip kaçıyor. Burada suç o silahın o evde dolu bırakılmasında. Eğer silahın varsa boş bırakacaksın. Asıl bunun araştırılması lazım" dedi.

Naz Gürateş, cenaze namazının ardından Acıçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltındaki Y.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.