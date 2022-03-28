Polonyalılardan Ukraynalı sığınmacılara destek

" Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Krakow'daki geçici konaklama merkezine çevrilen tarihi tren istasyonunun bir bölümünde ağırlanıyor. Caritas vakfına ait bir çadırda sivillere gıda yardımı yapılırken, Ukraynalılara destek için şehirdeki tiyatro salonlarına afişler asıldığı görüldü.