Polonyalılardan Ukraynalı sığınmacılara destek - Haberler

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Polonyalılardan Ukraynalı sığınmacılara destek

AA - Güncel
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"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Krakow'daki geçici konaklama merkezine çevrilen tarihi tren istasyonunun bir bölümünde ağırlanıyor.

" Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Krakow'daki geçici konaklama merkezine çevrilen tarihi tren istasyonunun bir bölümünde ağırlanıyor. Caritas vakfına ait bir çadırda sivillere gıda yardımı yapılırken, Ukraynalılara destek için şehirdeki tiyatro salonlarına afişler asıldığı görüldü.

Polonyalılardan Ukraynalı sığınmacılara destek

Polonyalılardan Ukraynalı sığınmacılara destek

Polonyalılardan Ukraynalı sığınmacılara destek

AA / Güncel

Polonya, Ukrayna, Tiyatro, Rusya, Güncel, Haberler

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