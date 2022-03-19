Polonyalılar ülkelerine gelen Ukraynalılara yardım ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Krakov'da kendilerine sunulan çeşitli yardımlardan faydalanabiliyor. Ukraynalılar, kurulan ücretsiz depolardan giyim, gıda ve günlük ihtiyaç gibi gereksinimlerini karşılayabiliyor.

AA / Güncel Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Haberler