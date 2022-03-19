Polonyalılar ülkelerine gelen Ukraynalılara yardım ediyor - Haberler

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Polonyalılar ülkelerine gelen Ukraynalılara yardım ediyor

AA - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Krakov'da kendilerine sunulan çeşitli yardımlardan faydalanabiliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Krakov'da kendilerine sunulan çeşitli yardımlardan faydalanabiliyor. Ukraynalılar, kurulan ücretsiz depolardan giyim, gıda ve günlük ihtiyaç gibi gereksinimlerini karşılayabiliyor.

Polonyalılar ülkelerine gelen Ukraynalılara yardım ediyor

Polonyalılar ülkelerine gelen Ukraynalılara yardım ediyor

Polonyalılar ülkelerine gelen Ukraynalılara yardım ediyor

AA / Güncel

Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Haberler

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