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Polonyalı öğretmenler ve öğrenciler Türkiye turunda

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Polonya'dan pedal çevirerek öğrencileriyle yola çıkan 2 öğretmen, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde mola verdi. Matematik öğretmeni Pawet Serkovoski ve resim öğretmeni Christopher Adamski, bisikletleriyle 6 öğrenci ile 6 bin kilometrelik yolculuğa başladı. Yolculuklarının 3 bin kilometresini tamamlayan ekip, Konya, Antalya, Alanya, İzmir, Pamukkale ve Çanakkale'den sonra dinlenmek için Gelibolu'ya ulaştı.

Polonya'dan pedal çevirerek öğrencileriyle yola çıkan 2 öğretmen, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde mola verdi.

Matematik öğretmeni Pawet Serkovoski ve resim öğretmeni Christopher Adamski, bisikletleriyle 6 öğrenci ile 6 bin kilometrelik yolculuğa başladı.

Yolculuklarının 3 bin kilometresini tamamlayan ekip, Konya, Antalya, Alanya, İzmir, Pamukkale ve Çanakkale'den sonra dinlenmek için Gelibolu'ya ulaştı.

Christopher Adamski, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bisikletle seyahat etmenin hem keyfini hem de sıkıntılarını yaşadık. Çok sıcak havalara denk geldik. Grup olarak, uyum içinde olmamız bize güç veriyor. Buradan Edirne, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Slovakya ve Polonya'ya gideceğiz." dedi.

Öğretmenler ve öğrenciler, molanın ardından yollarına devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

Pamukkale Çanakkale Gelibolu Antalya Polonya Türkiye Alanya İzmir Konya Turizm Güncel Haberler

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