Polonyalı, Macar ve Hintli Astronotlar ISS'ye Yolculuğa Çıktı

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CAPE, ABD'nin deneyimli astronotu Peggy Whitson ile birlikte üç astronot, ISS'ye doğru yola çıktı. Macaristan'ın ilk astronotu, fırlatmayı barışçıl bir uzay iş birliği olarak önemli buldu.

CAPE Polonya, Macaristan ve Hindistan vatandaşı üç astronot, ABD'nin en deneyimli astronotlarından Peggy Whitson ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktı.

Houston merkezli Axiom Space şirketi tarafından düzenlenen görev kapsamında; Hindistan Hava Kuvvetlerinde görev yapan pilot Shubhanshu Shukla, Macar mühendis Tibor Kapu, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) projelerine geçici olarak dahil edilen Polonyalı radyasyon uzmanı Slawosz Uznanski-Wisniewski ve 65 yaşındaki astronot Peggy Whitson, ISS'ye doğru başlatılan yolculukta yer aldı.

Yolculuğun bilet fiyatının 65 milyon doların üzerine çıktığı görev kapsamında, astronotların yarın ISS'ye ulaşması ve seyahatin yaklaşık iki hafta sürmesi planlanıyor.

Astronotlar, kendi kültürlerine özgü yemeklerle ISS'ye yolculuk yaparken Macaristan'ın ilk astronotu Bertalan Farkas, fırlatma alanından Kapu'ya tezahüratla destek verdi.

Farkas, fırlatmayı hayatının en önemli anlarından biri olarak tanımlayarak "Macaristan gibi küçük bir ülke için barışçıl bir uluslararası uzay iş birliğinde yer almak gerçekten çok önemli." ifadesini kullandı.

Farkas'ın, 1980 yılında ISS'ye götürdüğü, kozmonot kıyafeti giymiş oyuncak ayı, bu kez de Kapu ile beraber ISS'ye gönderildi.

Daha önce yapılması planlanan söz konusu yolculuk, ISS'de mahsur kalan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Dünya'ya geri getirilmesine yönelik çalışmalar nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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