Polonyalı İş İnsanı: Tüketici Ürünleri Fuarı Polonya ile Çin Arasında Yatırıma Olanak Sağlıyor

Polonya Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı yakın zamanda Xinhua'ya verdiği söyleşide Hainan'da düzenlenen Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın (CICPE), Polonya ile Çin arasındaki ticarete ve çift yönlü yatırıma olanak sağladığını söyledi.

Polonya Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı yakın zamanda Xinhua'ya verdiği söyleşide Hainan'da düzenlenen Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın (CICPE), Polonya ile Çin arasındaki ticarete ve çift yönlü yatırıma olanak sağladığını söyledi.

SES (İngilizce): JACEK BOCZEK, Polonya Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı:

"Çinli ziyaretçiler, CICPE'nin yatırım, ürün alımı ve ithalat için iyi bir yer olduğunu görecekler. Daha fazla Çinli şirket ve daha fazla Çinli, Polonya'ya geliyor. Bunun sonucunda Polonya'dan daha fazla ürünün Çin'e ihraç edilmesini umut ediyorum.

Polonya sütünün Çin'de giderek daha ünlü hale geldiği için bu ürüne bazı Çinli ortaklar bulduk. Geçen yıl Çin'e yaklaşık 3.000 ila 4.000 konteyner gönderildi.

Çin büyük bir pazar. Elbette birçok fırsat söz konusu. Polonya ve Çin daha fazla işbirliği yapmalı."

Üçüncüsü düzenlenen CICPE, Pazartesi günü Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da başlıyor. Fuara 65 ülke ve bölgeden 3.100'ün üzerinde marka katılacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Varşova'dan bildiriyor.

(XHTV)