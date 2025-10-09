Polonyalı Aktivistler Gazze Ablukasını Kırmak İçin Görevden Döndü

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 4 Polonyalı aktivist ülkelerine döndü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Polonyalı milletvekili Franciszek Sterczewski, aktivistler Omar Faris ve Nina Ptak ile Polonya kökenli İngiliz gazeteci Ewa Jasiewicz'ten oluşan aktivistler, uçakla başkent Varşova'ya ulaştı.

Polonya-Filistin Derneği Başkanı Faris, havalimanında yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırıma karşı birleşme çağrısı yaptı.

Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulanların İsrail'deki gözaltı sürecinde tamamen acımasız şekilde muamele gördüğünü belirten Faris, "Bize son derece acımasız davrandılar. Ben 73 yaşındayım, ellerimi arkadan bağlayıp taşların üzerine oturttular." dedi.

Milletvekili Sterczewski ise özellikle Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin tutumundan dolayı derin hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.

Polonya hükümetinin mevcut politikasını derhal değiştirmesini talep eden Sterczewski, "Biz orada bu soykırımı bitirmek, dünyayı orada yaşananlara dikkat çekmek için her şeyi yaparken Bakan Sikorski neden durumu küçümsedi?" ifadesini kullandı.

Sterczewski, İsrail'de geçirdikleri beş günün hiç hoş olmadığına dikkati çekerek, "Bizzat yaşadık ve gördük ki İsrail, barbar ve terörist bir devlettir." dedi.

Asıl meselenin aktivistlerin gördüğü muamele olmadığına, aynı hapishanelerde Filistinlilerin de tutulduğuna işaret eden Sterczewski, aralarında 400'den fazla çocuk yaklaşık 11 bin Filistinlinin İsrail'deki cezaevlerinde tutulduğunu, onlara çok daha kötü davranıldığını ve çoğunun öldürüldüğünü sözlerine ekledi.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.