POLONYA'YA SEYAHATLERDE AŞI VE TEST ZORUNLULUĞU KALDIRILDI - Haberler

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POLONYA'YA SEYAHATLERDE AŞI VE TEST ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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POLONYA'YA SEYAHATLERDE AŞI VE TEST ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

TÜRK Hava Yolları (THY), Polonya'ya seyahat edecek yolcularına yönelik yaptığı bilgilendirmede "Polonya'da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir.

TÜRK Hava Yolları (THY), Polonya'ya seyahat edecek yolcularına yönelik yaptığı bilgilendirmede "Polonya'da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" denildi.

Avrupa genelinde koronavirüs önlemlerinin kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Polonya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi. Konuya ilişkin THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Polonya'da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Polonya, Türk, Güncel, Haberler

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