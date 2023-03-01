Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 10 milyonu geçti

Ukrayna'dan Polonya'ya giriş yapan mülteci sayısı, 28 Şubat itibarıyla 10 milyonu aştı.

Polonya Sınır Muhafızları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı.

Ülkeye Ukrayna'dan yalnızca dün 20 bin 200 kişinin girdiği belirtilen paylaşımda, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen insan sayısı 10 milyon 137 bin oldu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 8 milyon 232 bin olduğu kaydedildi.