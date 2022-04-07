Polonya'ya 2,5 milyondan fazla Ukraynalı sığınmacı geldi - Haberler

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Polonya'ya 2,5 milyondan fazla Ukraynalı sığınmacı geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Polonya'ya 2,5 milyondan fazla Ukraynalı sığınmacı geldi

Polonya Sınır Muhafızları 2,5 milyondan fazla Ukraynalı sığınmacının sınırı geçerek Polonya'ya geldiğini açıkladı.

Polonya Sınır Muhafızları 2,5 milyondan fazla Ukraynalı sığınmacının sınırı geçerek Polonya'ya geldiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı 43 gündür devam ederken, Polonya Sınır Muhafızları Rus ordusunun saldırılarından kaçan 2,5 milyondan fazla Ukraynalı sığınmacının ülkeye geldiğini açıkladı. Polonya Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada 2,5 milyondan fazla Ukraynalı sığınmacının kaçının Polonya'da olduğunun bilinmediği ancak 700 bin Ukraynalının ülkedeki bir veri tabanına kayıt yaptırdığını ve sığınmacıların iş bulmalarına veya eğitimlerine devam etmelerine izin verildiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin aktardığı bilgilere göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubatta başlattığı saldırılar nedeniyle 4,3 milyondan fazla Ukraynalı ülkeden kaçtı.

Uluslararası Göç Örgütü'nün son raporuna göre ise Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 7,1 milyondan fazla Ukraynalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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