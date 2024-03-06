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Polonya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi artıyor

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Polonya'nın Türkiye'deki diplomatik temsilcileriyle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Polonya-Türkiye çalışma grubu temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığı ve yatırım fırsatlarının çekici hale geldiği vurgulandı.

Polonya'nın Türkiye'deki diplomatik temsilcileriyle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Polonya-Türkiye çalışma grubu temsilcileri bir araya geldi.

Toplantı, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, DEİK Türkiye- Polonya İş Konseyi Başkanı Ercan Emrah Duman ve iş konseyi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye ile Polonya arasındaki ikili siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilere büyük önem verdiklerini belirten Lang, iki ülke arasındaki ticaret hacmi artışına dikkati çekti.

Lang, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 12 milyar Amerikan dolarına ulaşarak pazarlarımızın giderek daha çekici hale geldiğini ve yatırımların artması için elverişli koşullar yarattığını göstermektedir. Polonya ve Türkiye'de yaşanan dinamik ekonomik büyüme, her iki ülkede de yatırım fırsatlarını teşvik edici ekonomik gelişmeler, artan yatırım fırsatlarına işaret etmektedir. Bu karşılıklı gelişme, Türk yatırımcılarına Polonya pazarında işlerini genişletme fırsatı sunarak yatırım yapılacak çekici sektörler açısından yeni olanaklar tanımaktadır."

Büyükelçi Lang, mevcut ticaret hacmi ve artan yatırım fırsatları ışığında, Türk yatırımcıları Polonya pazarını daha detaylı incelemeye ve keşfetmeye davet etti.

Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Lesniak da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde elde edilen başarıları anlattı.

Son 20 yılda yatırımların karşılıklı olarak arttığını söyleyen Lesniak, "Bu da ülkelerimiz arasındaki güçlü ilişkinin bir göstergesidir." dedi.

DEİK Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı Duman ise DEİK ve Türkiye-Polonya İş Konseyi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Polonya, 40 milyon nüfusuyla Türkiye'nin Orta Avrupa'daki en önemli partneridir." diyen Duman, konseyin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunduğunu söyledi.

Toplantıda, Lang ve Lesniak, DEİK Türkiye-Polonya İş Konseyi üyelerine plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

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