Üye Girişi
Haberler
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

Tarihi an! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde

 İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? İşte Netanyahu'nun yeni bahanesi

İşte Netanyahu'nun yeni işgal için bahanesi

 Almanya'da en az 3 günlük acil durum malzemesi stoklanması önerildi

Acil durum ilan ettiler: En az 3 günlük erzak stoklayın
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Polonya ve Litvanya Büyükelçileri Eskişehir'i Ziyaret Etti

Polonya ve Litvanya Büyükelçileri Eskişehir'i Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya ve Litvanya'nın Ankara Büyükelçileri, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek şehir hakkında bilgiler aldılar ve dostane ilişkilerin önemine vurgu yaptılar.

Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Maciej Lang ve Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy tarafından karşılanan Lang ve Degutis, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Görüşmede, konuk büyükelçileri Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Aksoy, Eskişehir hakkında bilgiler verdi.

Eskişehir'in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen bir şehir olduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Eskişehir uluslararası alanda dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Polonya ve Litvanya ile uzun süredir devam eden dostane ilişkilerimiz, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda işbirliğimizin artarak devam etmesini sağlamıştır. Bu ziyaretinizin, karşılıklı ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum."

Vali Aksoy, Eskişehir'in sanayi, eğitim ve turizm alanlarında önemli bir potansiyele sahip olduğuna değinerek, "Üniversitelerimizde, fabrikalarımızda ve çeşitli sektörlerde iş birliği yaparak, şehirlerimiz arasındaki ilişkileri daha da kuvvetlendirebiliriz." ifadesini kullandı.

Eskişehir'i daha yakından tanımak ve temaslarda bulunmak üzere kente geldiklerini belirten büyükelçiler ise kabulden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Aksoy'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
img

Ünlü oyuncunun diziden bir anda ayrılmasının nedeni belli oldu
img

Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık
img

Bu sözleri Meclis'te kimse beklemiyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fatih Portakal maaşı ne kadar, kaç TL? Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, evli mi? Malmö Galatasaray hangi kanalda? Malmö Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Yunus Emre Geçti kimdir, ceza aldı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 12-13 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 13 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 12 Aralık Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 12-13 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 12 Aralık Perşembe bugün kimler potada? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Aralık Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 12-13 Aralık Bayrampaşa, Esenyurt, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.