Polonya ve Litvanya Büyükelçileri Eskişehir'i Ziyaret Etti

Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Maciej Lang ve Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy tarafından karşılanan Lang ve Degutis, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Görüşmede, konuk büyükelçileri Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Aksoy, Eskişehir hakkında bilgiler verdi.

Eskişehir'in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen bir şehir olduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Eskişehir uluslararası alanda dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Polonya ve Litvanya ile uzun süredir devam eden dostane ilişkilerimiz, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda işbirliğimizin artarak devam etmesini sağlamıştır. Bu ziyaretinizin, karşılıklı ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum."

Vali Aksoy, Eskişehir'in sanayi, eğitim ve turizm alanlarında önemli bir potansiyele sahip olduğuna değinerek, "Üniversitelerimizde, fabrikalarımızda ve çeşitli sektörlerde iş birliği yaparak, şehirlerimiz arasındaki ilişkileri daha da kuvvetlendirebiliriz." ifadesini kullandı.

Eskişehir'i daha yakından tanımak ve temaslarda bulunmak üzere kente geldiklerini belirten büyükelçiler ise kabulden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Aksoy'a teşekkür etti.