Polonya ve İngiltere Dışişleri Bakanları Kiev'de Temaslarda Bulundu

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ın temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldiği bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığına ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Sikorski ve Cooper'ın Kiev'e geldiği belirtildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın Sikorski ile Cooper'i Kiev tren istasyonunda ayrı ayrı karşıladığı kaydedildi.

Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımda, bugün Sikorski ile yapacağı görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşını ele alacaklarını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ortak güvenliğimiz, Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliği ve Moskova'ya baskı konularında kapsamlı görüşmeler yapacağız."

Aynı hesaptan Cooper'ın da Kiev'e gelmesiyle ilgili açıklama yapan Sybiha, "Gündemimizde yer alan barış çabaları, Rusya'ya yönelik transatlantik baskılar ve Ukrayna ile İngiltere arasındaki savunma işbirliğinin artırılması gibi ikili ve uluslararası konuların tamamını ele alacağız." ifadesini kullandı.