Polonya ve Çin Arasındaki İşbirliği Vurgulandı

VARŞOVA, 16 Eylül (Xinhua) -- Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ülkesiyle Çin arasındaki dostluktan övgüyle bahsederek, aralarındaki etkileşimin geliştirilmesi ve işbirliğinin derinleştirilmesi için çaba göstereceklerini vurguladı.

Nawrocki, pazartesi günü Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede Wang'dan Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e selamlarını iletmesini istedi ve Çin'in kalkınmada kaydettiği olağanüstü başarıları takdirle karşıladığını söyledi.

Çin ile aralarındaki geleneksel dostluğa değer verdiklerini ifade eden Nawrocki, karşılıklı etkileşimi güçlendirmeye, işbirliğini derinleştirmeye, tarihten dersler çıkarmaya ve ikili ilişkilerin sürdürülebilir gelişimini teşvik etmeye ve aynı zamanda dünya barışı ve güvenliğini ortaklaşa korumaya hazır olduklarını belirtti.

Wang ise Polonya'nın Avrupa ve dünyadaki rolü ve etkisini takdir ettiklerine dikkat çekerek, iki ülke arasındaki karşılıklı stratejik güveni daha da derinleştirmeye, stratejik işbirliğini güçlendirmeye ve kapsamlı stratejik ortaklığı ortaklaşa ilerletmeye hazır olduklarını söyledi.

Wang, Polonya'nın Çin'e ilişkin objektif ve rasyonel bir anlayış geliştirme konusunda Avrupa Birliği'ne yardımcı olmak üzere aktif bir rol oynamasını temenni ettiklerini ifade etti.

Hem Çin hem de Polonya'nın ulusal egemenlik ve toprak bütünlüklerini kararlılıkla koruyan bağımsız ülkeler olduğunu kaydeden Wang, ülkeyi bölmeye ve İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin sonuçlarına karşı durmaya çalışan "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı güçlerin ayrılıkçı faaliyetlerinin, tarihin akışına aykırı olduğunu ve başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

Wang, Polonya'nın, tek Çin politikasını el üstünde tutmayı sürdüreceğine ve Çin'in ulusal yeniden birleşme davasını destekleyeceğine olan güvenini dile getirdi.

Nawrocki de Polonya hükümetinin 1949'dan bu yana Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini tüm Çin'i temsil eden tek yasal hükümet olarak tanıdığını belirterek, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceklerini vurguladı.

İki taraf ayrıca Ukrayna krizi ve karşılıklı ilgi alanlarına giren diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Wang Yi, ziyareti sırasında Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile bir araya geldi ve Çin-Polonya Hükümetler Arası Komitesi'nin dördüncü toplantısına da eş başkanlık etti.