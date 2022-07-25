Polonya ve Almanya Ukrayna'ya tank gönderdi Polonya ve Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardım olarak taahhüt ettiği tankları gönderdiği bildirildi. Polonya ve Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardım olarak taahhüt ettiği tankları gönderdiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Andrey Ermak, yaptığı açıklamada, "Polonya'dan PT-91 Twardy tanklar Ukrayna'ya geldi. Dostlarımıza teşekkür." ifadesini kullandı. Ülkenin Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ise bir televizyon kanalında, Almanya'dan 15 Gepard uçaksavar tank sistemlerinden ilk üçünün Ukrayna'ya ulaştığını bildirdi. AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel Almanya Polonya Ukrayna Güncel Haberler

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