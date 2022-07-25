Polonya ve Almanya Ukrayna'ya tank gönderdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polonya ve Almanya Ukrayna'ya tank gönderdi

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
 - Güncelleme:
Polonya ve Almanya Ukrayna'ya tank gönderdi

Polonya ve Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardım olarak taahhüt ettiği tankları gönderdiği bildirildi.

Polonya ve Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardım olarak taahhüt ettiği tankları gönderdiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Andrey Ermak, yaptığı açıklamada, "Polonya'dan PT-91 Twardy tanklar Ukrayna'ya geldi. Dostlarımıza teşekkür." ifadesini kullandı.

Ülkenin Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ise bir televizyon kanalında, Almanya'dan 15 Gepard uçaksavar tank sistemlerinden ilk üçünün Ukrayna'ya ulaştığını bildirdi.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Almanya Polonya Ukrayna Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title