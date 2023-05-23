Polonya, Ukraynalı pilotların F-16 eğitimlerinin henüz başlamadığını duyurdu

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Ukraynalı pilotları, F-16 uçakları konusunda eğitmeye hazır olduklarını ancak ülkesinde henüz böyle bir eğitimin başlamadığını söyledi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Ukraynalı pilotları, F-16 uçakları konusunda eğitmeye hazır olduklarını ancak ülkesinde henüz böyle bir eğitimin başlamadığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanlarının, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı toplantıya katılan Blaszczak, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Blaszczak, Polonya'nın yetiştirebileceği Ukraynalı pilotların sayısının sorulması üzerine, "Eğitim vermeye açığız. Bu, imkanlarımıza da bağlı. Polonya, NATO'nun doğu kanadında bulunuyor, dolayısıyla Baltık ülkelerine karşı da yükümlülüklerimiz var." yanıtını verdi.

Ukraynalı pilotları, F-16 uçakları konusunda eğitmeye hazır olduklarını vurgulayan Blaszczak, "Böyle bir eğitim henüz başlamadı. Bu tür eğitimlerin, AB eğitim misyonuna dahil edilmesini önerdim." ifadelerini kullandı.

Blaszczak, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Ukrayna'da kullanılan tanklara hizmet sunmak için bir merkezin kurulması hakkında görüştüklerini sözlerine ekledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bu sabah yaptığı açıklamada, Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin Polonya dahil birkaç ülkede başladığını duyurmuştu.

"Nihayet Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimleri verilmeye başlandığı için mutluyum." diyen Borrell, bunun zaman alacağını ancak ne kadar hızlı tamamlanırsa o kadar iyi olacağını söylemişti.