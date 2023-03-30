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Polonya, Ukrayna tahılı için AB'den tazminat alacak

Polonya, Ukrayna tahılı için AB'den tazminat alacak

Güncel Haberler

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın Ukrayna'dan ithal edilen tahıllar nedeniyle yaşadığı kayıplar için Avrupa Birliği'nden (AB) tazminat alacağını bildirdi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın Ukrayna'dan ithal edilen tahıllar nedeniyle yaşadığı kayıplar için Avrupa Birliği'nden (AB) tazminat alacağını bildirdi.

Morawiecki, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin tarım sektöründe yaşanan sorunlara değindi.

Ukrayna'dan tahıl ithalatı nedeniyle Polonya'da çiftçilerin mali sorunlar yaşadığını belirten Morawiecki, "Polonya, Ukrayna'dan ithal edilen tahılın neden olduğu kayıplar nedeniyle AB'den tazminat alacak." ifadesini kullandı.

Morawiecki, çiftçilerin durumu ve tahıl ithalatıyla ilgili AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton ve AB ülkelerinin hükümet başkanları ile görüştüğünü anımsatarak, "Adalet için mücadele eden ve ortak pazarımızı koruyan tüm Avrupalı ??dostlarıma teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya medyasında, AB Komisyonu'nun Birlik içinde Ukrayna tahılı nedeniyle mağduriyet yaşayan çiftçiler için 56 milyon avroluk destek paketi sunacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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