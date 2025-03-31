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Polonya Uçağı Antalya Havalimanı'na Acil İniş Yaptı

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Antalya Havalimanı'na iniş yapan Polonya'ya ait yolcu uçağı, İsrail'den dönüşte teknik arıza nedeniyle acil iniş gerçekleştirdi. Uçaktaki 180 yolcu ve mürettebatın sağlık durumu iyi.

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, İsrail'den dönüş yapan Polonya'ya ait yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle havalimanına acil iniş yaptığını, içindeki mürettebat ile 180 yolcunun iyi olduğunu söyledi.

Seyitoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'den dönüş yapan Polonya'ya ait yolcu uçağının, teknik arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptığını belirtti.

Mürettebat ile 180 yolcunun uçaktan transfer edilerek bekleme salonuna alındığını ifade eden Seyitoğlu, "Arızanın giderilmesi için teknik ekip istendi, onarımı yapıldıktan sonra yolcular Polonya'ya devam edecek. İniş yaparken sorun olmadı. Teknik arıza ihtimaline karşı sıkıntı yaşamamak için buraya iniş yaptı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
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