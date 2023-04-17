Polonya temiz enerji arayışında modüler nükleer reaktörlere yönelecek

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, temiz, ucuz ve güvenli enerji kaynağına ihtiyaç duyduklarını belirterek ülkesinde küçük modüler nükleer reaktörlerin kullanılacağını söyledi.

Morawiecki, düzenlediği basın toplantısında, gelecek yıllarda Polonya'da çok sayıda küçük modüler nükleer reaktör inşa etmeyi planladıklarını kaydetti.

Polonya'nın hızlı bir şekilde ucuz, temiz ve güvenli enerji kaynaklarına yönelmesi gerektiğini anlatan Morawiecki, "Bu kaynaklar ülkemize onlarca yıl hizmet edecek." ifadesini kullandı.

Morawiecki, Polonya'nın enerji güvenliğinin bugün kömürle sağlandığına işaret ederek "Ancak Avrupa Birliği'nin (AB) iklim politikası nedeniyle bu kaynak giderek daha pahalı hale gelecek." dedi.

Mateusz Morawiecki, küçük modüler nükleer reaktörlerin, geleneksel nükleer santrallerden daha az alan gerektirdiğini ve tasarrufa imkan sağlayacağını ifade etti.

Polonya halihazırda elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 72'sini kömür santrallerinden karşılıyor.